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Гомельский суд признал информационные ресурсы «Белсата» экстремистскими
Источник материала: Навiны
Суд Железнодорожного района Гомеля признал информационные ресурсы «Белсата» экстремистскими, включая страницу в «Инстаграме» и телеграм-канал.
Основанием для этого стали материалы проверки управления ГУБОПиК МВД по Гомельской области.
Распространение информации из экстремистских источников влечет административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста.
Ранее аналогичное решение
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Суд Железнодорожного района Гомеля признал информационные ресурсы «Белсата» экстремистскими, включая страницу в «Инстаграме» и телеграм-канал.
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