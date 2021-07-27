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В Минске рабочий похитил со стройки материалы на Br900

27.07.2021 17:29 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочий похитил со стройки стройматериалы. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

К правоохранителям обратилось руководство одной из столичных строительных организаций с заявлением о хищении имущества. Сотрудники уголовного розыска Октябрьского РУВД Минска установили, что к преступлению причастен ранее не судимый 56-летний житель Калинковичского района, который работает на этом объекте строителем.

Выяснилось, что мужчина в течение дня понемногу похищал арматуру, которую складывал и хранил в своем авто. Данный факт зафиксировала камера видеонаблюдения.

Как пояснил задержанный, строительный материал похищал для личных нужд. Сумма ущерба составила более Br900.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело по факту кражи.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Выяснилось, что мужчина в течение дня понемногу похищал арматуру, которую складывал и хранил в своем авто. Данный факт зафиксировала камера видеонаблюдения.
 
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