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У известных чиновников спросили о пытках на Окрестина: вот что они ответили

27.07.2021 17:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пытки на в ЦИП на Окрестина стали обыденностью - людей держат в переполненных камерах, забирают постельные принадлежности и даже матрасы, на пол выливают хлорку, передачи не передают.

У известных чиновников спросили о пытках на Окрестина: вот что они ответили
фото носит иллюстративный характер
Журналисты «Народной воли» спросили известных чиновников и рьяных сторонников Лукашенко о том, как остановить пытки на Окрестина.

ОЛЕГ РУММО, директор «Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии», член Совета Республики, был доверенным лицом Лукашенко на прошлых выборах:

«Я волнуюсь о здоровье всех людей. Всего доброго, до свидания».

ВАДИМ ГИГИН, декан факультета философии и социальных наук БГУ, частый гость эфиров на госТВ:

«Извините, я сижу на приеме документов — сегодня последний день. Очень много абитуриентов, большой наплыв поступающих. В другой раз позвоните, я подумаю».

ДМИТРИЙ БРЫЛЕВ, заместитель начальника управления взаимодействия со средствами массовой информации и редакционной деятельности — официальный представитель Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:

«Если все это на самом деле соответствует действительности, то у человека никто не отбирал право сообщить об этом через институт жалоб.

Мы, безусловно, также отслеживаем средства массовой информации, и могу поблагодарить вас за этот маячок, обратим внимание. Но когда журналист обращается — это немного не то. Сейчас любую информацию нужно перепроверять, очень много фейков. 

А закон Об обращениях граждан никто не отменял, он работает. И тот, кто конкретно пострадал, может направить обращение в соответствующие органы. Другой вопрос, почему не отправляет. Не желает или нет оснований? 

Я, конечно, сообщу об этом своим коллегам, которые надзор осуществляют. Но и сами люди должны показать, когда, в какой период времени, что им не дали, в чем конкретно нарушены их права».
 
 
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Пытки на в ЦИП на Окрестина стали обыденностью - людей держат в переполненных камерах, забирают постельные принадлежности и даже матрасы, на пол выливают хлорку,...
 
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