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Точки роста: на международном форуме в Минске обсуждают евразийскую интеграцию
27.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Евразийскую интеграцию обсуждают сегодня в Минске. Там проходит международный форум «Точки роста», передает телеканал «МИР 24».
В проекте участвует молодежь из пяти стран Евразийского экономического союза – Беларуси, России, Армении, Казахстана и Кыргызстана. В течение нескольких дней участники форума будут обсуждать новые варианты сотрудничества государств.
«Это не просто мероприятие для того, чтобы просто поговорить и пообщаться. Это мероприятие, чтобы увидеть друг друга в лицо, рассказать друг другу о своих проблемах. Донести до своих правительств, до соответствующих служб те проблемы, которые еще надо решать», – сказал заместитель председателя республиканского общественного объединения «Белая Русь» Александр Шатько.
По итогам форума подготовят аналитический доклад. Его отправят в организации, которые занимаются развитием Союзного государства. Во время форума также пройдет заседание на тему «Союзное государство и Крым». В нем будут участвовать российские и белорусские политологи, историки и журналисты.
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В проекте участвует молодежь из пяти стран Евразийского экономического союза - Беларуси, России, Армении, Казахстана и Кыргызстана.
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