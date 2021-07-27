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Уволенных снова больше, чем принятых на работу. Свежая статистика о занятости

27.07.2021 17:43 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Уволенных снова больше, чем принятых на работу. Свежая статистика о занятости
Фото носит иллюстративный характер. Источник pixabay.com

Всего в июне уволилось 67 456 человек. При этом на работу было принято 61 431 человек. Это значит, что больше 6 тысяч человек пока не нашли или не стали искать новую работу.

В таких сферах, как сельское хозяйство, промышленность количество уволенных и принятых в июне сотрудников примерно одинаково.

Количество занятых выросло в горнодобывающей промышленности (312 новых работников против 180 уволенных), снабжении электроэнергией, газом паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (1 950 человек против 1 706), услугах по временном проживанию и питанию, а также в информации и связи.

Уволилось больше, чем пришло новых сотрудников в финансовой и страховой деятельности, операциях с недвижимым имуществом, образовании, профессиональной, научной и технической деятельности, а также строительстве. Наихудшая ситуация оказалась при этом в финансово-страховой деятельности: там уволилось 748 человек, пришло на работу – 497.

В этой статистике не учитываются микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности.

 
 
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