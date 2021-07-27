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«Литва для литовцев? Да нет. Всё это лицемерие». Что пишут в интернете о ситуации с мигрантами?

27.07.2021 17:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Литвы. Нелегальные мигранты и их противники ставят Литву на уши. Полигон Руднинкай в Шальчининкайском районе готовится принять нелегальных мигрантов, но это сильно не нравится местным жителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Литва для литовцев? Да нет. Всё это лицемерие». Что пишут в интернете о ситуации с мигрантами?

Екатерина Забенько, СТВ:
Вечером 26 июля они собрались, чтобы протестовать, у въездов на территорию, но их силой вытеснили с дороги на полигон. Силовики жестко задерживали людей и препровождали их в свои микроавтобусы.

«Литва для литовцев? Да нет. Всё это лицемерие». Что пишут в интернете о ситуации с мигрантами?

Отзывы простых литовцев в Сети не заставили себя ждать. Сотни комментариев. Люди в шоке от карательной спецоперации вооруженных полицейских против мирных демонстрантов.

«Литва для литовцев? Да нет. Всё это лицемерие». Что пишут в интернете о ситуации с мигрантами?

«Литва для литовцев? Да нет. Всё это лицемерие». Что пишут в интернете о ситуации с мигрантами?

Екатерина Забенько:
И любопытное наблюдение: литовские власти беглым белорусским оппозиционерам разрешают перекрывать дороги, а вот своих граждан, которые вышли на трассу с требованием не селить мигрантов у них под окнами, полиция щедро наградила ударами дубинок.

«Литва для литовцев? Да нет. Всё это лицемерие». Что пишут в интернете о ситуации с мигрантами?

Кроме того, силовики распылили перцовый газ. На все эти события руководство ЕС никак не реагирует. Кадры с нападением литовской полиции на мирных жителей заполонили 27 июля весь интернет.

«Литва для литовцев? Да нет. Всё это лицемерие». Что пишут в интернете о ситуации с мигрантами?

Екатерина Забенько:
К слову, литовцы 29 июля планируют провести митинг за отставку министра Арвидаса Анушаускаса, который принял решение по созданию центра для тысячи беженцев в Девянишкесе, в городе с полсотней местных жителей. Инициатором данного митинга выступила Ивона Казакевич, представитель литовско-польской избирательной кампании – Союз христианских семей.

 
 
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Новости Литвы. Нелегальные мигранты и их противники ставят Литву на уши. Полигон Руднинкай в Шальчининкайском районе готовится принять нелегальных мигрантов, но...
 
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