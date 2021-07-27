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«Литва для литовцев? Да нет. Всё это лицемерие». Что пишут в интернете о ситуации с мигрантами?
Источник материала: СТВ
Новости Литвы. Нелегальные мигранты и их противники ставят Литву на уши. Полигон Руднинкай в Шальчининкайском районе готовится принять нелегальных мигрантов, но это сильно не нравится местным жителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Отзывы простых литовцев в Сети не заставили себя ждать. Сотни комментариев. Люди в шоке от карательной спецоперации вооруженных полицейских против мирных демонстрантов.
Екатерина Забенько:
Кроме того, силовики распылили перцовый газ. На все эти события руководство ЕС никак не реагирует. Кадры с нападением литовской полиции на мирных жителей заполонили 27 июля весь интернет.
Екатерина Забенько:
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Новости Литвы. Нелегальные мигранты и их противники ставят Литву на уши. Полигон Руднинкай в Шальчининкайском районе готовится принять нелегальных мигрантов, но...
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