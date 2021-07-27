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Вадим Гигин: президент Паксас был отстранён от власти по сфабрикованным обвинениям
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Есть определенный сговор литовских элит не допустить политиков с альтернативной точкой зрения к активной государственной деятельности. Об этом заявил политолог Вадим Гигин в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» и «СБ ТВ», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Впрочем, своими действиями власть Литвы только еще больше вызывает сомнения в адекватности. Это касается ситуации в Руднинкае. Ранее Гигин отметил, что легитимность нынешних литовских властей сомнительна после госпереворота 2004 года. Он считает, что экс-президент Литвы Роландас Паксас был незаконно отстранен от власти. Этим воспользовалась группа политиков, которая де-факто узурпировала власть во главе с Валдасом Адамкусом. Реакция литовской общественности не заставила себя ждать: портал DELFI обвинил политолога во лжи. Однако 27 июля аналитик дал развернутый комментарий.
Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ, политолог:
В Литве зарегистрировали петицию за отставку главы МИД Габриэлюса Ландсбергиса. Авторы заявляют, что Ландсбергис – не тот человек, который может представлять Литву.
На прошлой неделе в Вильнюсе прошел митинг против действий литовского правительства.
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Новости Беларуси. Есть определенный сговор литовских элит не допустить политиков с альтернативной точкой зрения к активной государственной деятельности. Об этом...
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