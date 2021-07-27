ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дмитрий Мезенцев: учёные Беларуси и России поднимают планку сотрудничества на межгосударственный уровень

27.07.2021 17:47 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает придать импульс развитию ядерных технологий. Об этом заявил Президент нашей страны во время встречи с главой Курчатовского института, одного из крупнейших и сильнейших научных центров России, который специализируется на исследованиях в различных областях физики, атомной энергетики и техники. О последней в основном и говорили во время встречи во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мезенцев: учёные Беларуси и России поднимают планку сотрудничества на межгосударственный уровень

Именно Курчатовский институт оказывал поддержку нашей стране во время строительства БелАЭС. Белорусы переняли опыт и теперь готовы помогать в реализации аналогичных проектов россиянам.

Президент: хочу, чтобы мы от этого начали серьезный отсчет для развития ядерной энергетики в Беларуси

В феврале Курчатовский институт и Национальная академия наук Беларуси заключили соглашение о взаимодействии, разработан проект дорожной карты сотрудничества на ближайшее десятилетие. Глава государства пообещал поддерживать все предложения.

Дмитрий Мезенцев: учёные Беларуси и России поднимают планку сотрудничества на межгосударственный уровень

После встречи госсекретарь Союзного государства отметил, что подобное взаимодействие на уровне исследовательских центров поднимает планку сотрудничества на межгосударственный уровень.

Дмитрий Мезенцев: учёные Беларуси и России поднимают планку сотрудничества на межгосударственный уровень

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:
Это важнейший этап реализации в том числе, как раньше мы говорили, дорожной карты, а сегодня – союзной программы в обозначенной области. И, конечно, подтверждение той практики отношений, которой мы все сегодня обязаны служить: ради людей и ради того, чтобы форматы Союзного государства были реально наполненными, выгодными обеим сторонам и поддерживали, подтверждали, что потенциал союзного договора весом и значим. И мы будем все вместе с вами его продвигать вперед.

Дмитрий Мезенцев: учёные Беларуси и России поднимают планку сотрудничества на межгосударственный уровень

Белорусские ученые примут участие в исследованиях в различных сферах – от производства лекарств и до использования энергии мирного атома.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает придать импульс развитию ядерных технологий. Об этом заявил Президент нашей страны во время встречи с главой...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси садят за решетку за белые листы бумаги на окне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by