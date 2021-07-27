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Дмитрий Мезенцев: учёные Беларуси и России поднимают планку сотрудничества на межгосударственный уровень
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает придать импульс развитию ядерных технологий. Об этом заявил Президент нашей страны во время встречи с главой Курчатовского института, одного из крупнейших и сильнейших научных центров России, который специализируется на исследованиях в различных областях физики, атомной энергетики и техники. О последней в основном и говорили во время встречи во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно Курчатовский институт оказывал поддержку нашей стране во время строительства БелАЭС. Белорусы переняли опыт и теперь готовы помогать в реализации аналогичных проектов россиянам.
В феврале Курчатовский институт и Национальная академия наук Беларуси заключили соглашение о взаимодействии, разработан проект дорожной карты сотрудничества на ближайшее десятилетие. Глава государства пообещал поддерживать все предложения.
После встречи госсекретарь Союзного государства отметил, что подобное взаимодействие на уровне исследовательских центров поднимает планку сотрудничества на межгосударственный уровень.
Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:
Белорусские ученые примут участие в исследованиях в различных сферах – от производства лекарств и до использования энергии мирного атома.
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Дмитрий Мезенцев: учёные Беларуси и России поднимают планку сотрудничества на межгосударственный уровень
Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает придать импульс развитию ядерных технологий. Об этом заявил Президент нашей страны во время встречи с главой...
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