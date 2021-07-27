Несовершеннолетний Никита Золотарев не будет подавать прошение о помиловании

Семнадцатилетний Никита Золотарев, осужденный за «массовые беспорядки» и «насилие над милицией», не будет подавать апелляцию на приговор и прошение о помиловании, сообщил БелаПАН его отец Михаил Лапунов, который побывал на свидании c сыном в гомельском СИЗО.





«Никита сказал, что нет смысла писать апелляцию на последний приговор. Он сказал: "Да, я болен, камера меня убивает, но я не хочу умирать здесь. Хочу под солнцем, на войне, за тебя, за маму, за брата, чтобы не зря". Он был относительно бодр. Шутили. Передал от всех привет. Говорю ему, что его родственники и знакомые из Канады, Дании, Англии, Германии, Литвы и Польши передают привет и думают о нем. Я очень долго перечислял точки планеты. Никита не чувствует себя одиноким. Это очень важно. О возможности прошения о помиловании Никита сказал: "Нет, в зону меня скорее"», — рассказал Лапунов.