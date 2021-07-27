В Пинском районе под колесами грузовика погибла женщина

Источник материала: БелТА

27 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Женщина погибла под колесами грузовика в Пинском районе, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Смертельная авария произошло вечером 26 июля на дороге M10 Кобрин - Гомель - граница РФ. По предварительным данным, около 22.00 вблизи агрогородка Оснежицы грузовой автомобиль DAF под управлением 64-летнего водителя наехал на 49-летнюю женщину, которая находилась на проезжей части. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. Водитель покинул место ДТП, но вскоре его задержали сотрудники ГАИ в Гомельской области.

Следователи с привлечением специалистов УГКСЭ по Брестской области провели осмотр места происшествия: зафиксирована следовая картина, назначен ряд экспертных исследований.

Пинский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса.-0-