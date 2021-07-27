ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Пинском районе под колесами грузовика погибла женщина

27.07.2021 18:05 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

27 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Женщина погибла под колесами грузовика в Пинском районе, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Смертельная авария произошло вечером 26 июля на дороге M10 Кобрин - Гомель - граница РФ. По предварительным данным, около 22.00 вблизи агрогородка Оснежицы грузовой автомобиль DAF под управлением 64-летнего водителя наехал на 49-летнюю женщину, которая находилась на проезжей части. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. Водитель покинул место ДТП, но вскоре его задержали сотрудники ГАИ в Гомельской области.

Следователи с привлечением специалистов УГКСЭ по Брестской области провели осмотр места происшествия: зафиксирована следовая картина, назначен ряд экспертных исследований.

Пинский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса.-0-

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. Водитель покинул место ДТП, но вскоре его задержали сотрудники ГАИ в Гомельской области.
 
Новости дня
Новости разные
 
Несовершеннолетний Никита Золотарев не будет подавать прошение о помиловании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by