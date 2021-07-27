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Пьяный и без прав: сторож ездил на тракторе по территории сельхозпредприятия в Ошмянском районе

27.07.2021 18:05 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ошмянском районе пьяный сторож сельхозпредприятия сел за руль трактора. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

В ночь на 27 июля участковый инспектор посетил сельхозпредприятие в агрогородке Краковка. На территории объекта он задержал водителя трактора - у мужчины были явные признаки опьянения.

"Выяснилось, что это сторож. За руль он сел, чтобы перевезти сено с одного места на другое. Водительских прав у него не было. Результат освидетельствования - 2,2 промилле", - рассказали в ГАИ. 37-летний мужчина пояснил, что накануне выпил бутылку водки.

В ГАИ отметили, что проверки сельхозорганизаций будут продолжены. В центре внимания контроль за эксплуатацией техники: ее внешний вид, исправность оборудования, приборов и другое. Наряды ГАИ активно работают по выявлению нарушений правил перевозки грузов, а также осуществляют сопровождение сельхозтехники.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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В ночь на 27 июля участковый инспектор посетил сельхозпредприятие в агрогородке Краковка. На территории объекта он задержал водителя трактора - у мужчины были...
 
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