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Один человек погиб в результате взрыва на химзаводе в Германии

27.07.2021 18:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости в Германии. ЧП в Германии. Один человек погиб, 16 пострадали, еще несколько числятся пропавшими без вести в результате мощного взрыва на химзаводе в Леверкузене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один человек погиб в результате взрыва на химзаводе в Германии

Инцидент произошел на территории центра по утилизации отходов. По предварительным данным, после взрыва на предприятии загорелась емкость с растворителем. Вспыхнул сильный пожар. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

Один человек погиб в результате взрыва на химзаводе в Германии

Над городом висят огромные клубы черного дыма. Жителей призывают не выходить из дома и не открывать окна и двери. Что стало причиной взрыва, предстоит установить специалистам.

 
 
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Новости в Германии. ЧП в Германии. Один человек погиб, 16 пострадали, еще несколько числятся пропавшими без вести в результате мощного взрыва на химзаводе в...
 
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