|
США ужесточают миграционную политику. Семьи, которые незаконно находятся в Штатах, ждёт высылка
Источник материала: СТВ
Новости США. В США продолжают борьбу с иммигрантами. В Министерстве внутренней безопасности объявили о возобновлении процедуры ускоренной депортации нелегалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Высылка ждет семьи, не имеющие законных оснований находиться на территории Штатов. При этом в ведомстве предостерегли от попыток незаконного проникновения в страну и предупредили о долгосрочных последствиях.
Стоит отметить, что действующая администрация президента Байдена уже не раз подвергалась жесткой критике из-за роста числа людей, пытающихся проникнуть в США из Мексики. Многие обвиняют главу Белого дома в слишком мягком подходе к нелегальной иммиграции. Среди прочего много вопросов и критики вызывает содержание несовершеннолетних нелегалов. Нередко они вынуждены находиться в условиях, которые вовсе не подходят для детей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. В США продолжают борьбу с иммигрантами. В Министерстве внутренней безопасности объявили о возобновлении процедуры ускоренной депортации нелегалов,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)