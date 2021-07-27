﻿ В финансовом секторе Беларуси в июне каждый 3-й уволившийся оказался ненужным. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В финансовом секторе Беларуси в июне каждый 3-й уволившийся оказался ненужным

27.07.2021 18:11 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

В июне 2021 года соотношение нанятых и уволенных в финансовой и страховой сферах экономики Беларуси составило 66,4%, что означает, что каждый третий уволившийся сотрудник оказался лишним – ему не искали замену.

В сфере операций с недвижимым имуществом такое соотношение оставило 67%, в образовании - 71%, профессиональной, научной и технической деятельности - 81,4%, строительстве - 85,9%, на транспорте – 87,3%, сообщает Белстат.

Примечательно, что в горнодобывающей промышленности число нанятых превысило число уволенных на 73,3%, в сфере снабжения электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 14,3%, в информации и связи – на 5,8%.

В июне на работу был принят 61431 человек, уволены 67456.Всего в экономике Беларуси в июне было занято 4267,6 тыс. человек, в мае - 4271,8 тыс.

Во II квартале 2021 года уровень безработицы (в соответствии с методологией Международной организации труда) составил 4% от численности рабочей силы, уровень занятости (соотношение занятого населения к всем жителям в возрасте 15-74 лет) - 67,6%.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В июне 2021 года соотношение нанятых и уволенных в финансовой и страховой сферах экономики Беларуси составило 66,4%, что означает, что каждый третий уволившийся...
 
Новости дня
Новости разные
 
Житель Марьиной Горки устроил пикет и оскорбил сотрудников милиции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by