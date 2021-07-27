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Президент Филиппин заявил о невозможности войны с Китаем
Источник материала: Партизан
Родриго Дутерте отметил, что Вашингтон поможет Маниле в случае угрозы со стороны КНР, но для этого американцам потребуется одобрение Конгресса.
Президент Филиппин Родриго Дутерте исключил возможность войны с Китаем из-за территориального спора в Южно-Китайском море. Об этом филиппинский лидер заявил во время выступления в парламенте страны,
"Как мы можем воевать с Китаем, у нас что, есть оружие?" - сказал Дутерте.
По его словам, США обещают защитить Филиппины, если возникнет угроза. Однако для военных действий американцам потребуется решение Конгресса.
"Это будет кровавая бойня, если я пойду на войну сейчас", - подчеркнул Дутерте.
При этом Дутерте обратил внимание, что, когда началась пандемия, первой страной, руководству которой он позвонил, был Китай.
В 2013 году Филиппины при администрации Бенигно Акино оспорили в третейском суде в Гааге территориальные притязания Китая в Южно-Китайском море. В 2016 году суд постановил, что спорные территории архипелага Спратли (китайское название - Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют.
В свою очередь Пекин не признал действительным решение постоянной палаты третейского суда в Гааге.
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Родриго Дутерте отметил, что Вашингтон поможет Маниле в случае угрозы со стороны КНР, но для этого американцам потребуется одобрение Конгресса.
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