Президент Литвы против введения ЧС на границе из-за ситуации с нелегалами

interfax.by "Сегодня я не вижу в этом необходимости", - сказал глава государства журналистам во вторник на полигоне в Пабраде, его цитирует





"Я внимательно слежу за ситуацией, вижу еще немало резервов, которые могли бы использовать министерство внутренних дел и Служба охраны государственной границы для того, чтобы проблемы решались, и лишь в крайнем случае и, без сомнения, при условии консультаций и разъяснения населению, мы могли бы вернуться к вопросу о чрезвычайном положении", - отметил он.





Ранее во вторник министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что МВД предложило правительству ввести чрезвычайное положение в приграничных самоуправлениях.