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Президент Литвы против введения ЧС на границе из-за ситуации с нелегалами
Источник материала: Партизан
Чрезвычайное положение из-за наплыва мигрантов в Литву может быть введено лишь в крайнем случае, пока необходимости в этом нет, заявил президент Гитанас Науседа.
"Сегодня я не вижу в этом необходимости", - сказал глава государства журналистам во вторник на полигоне в Пабраде, его цитирует
"Я внимательно слежу за ситуацией, вижу еще немало резервов, которые могли бы использовать министерство внутренних дел и Служба охраны государственной границы для того, чтобы проблемы решались, и лишь в крайнем случае и, без сомнения, при условии консультаций и разъяснения населению, мы могли бы вернуться к вопросу о чрезвычайном положении", - отметил он.
Ранее во вторник министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что МВД предложило правительству ввести чрезвычайное положение в приграничных самоуправлениях.
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Чрезвычайное положение из-за наплыва мигрантов в Литву может быть введено лишь в крайнем случае, пока необходимости в этом нет, заявил президент Гитанас Науседа.
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