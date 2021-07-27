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Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП с наездом на пешеходов в Минске

27.07.2021 18:47 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП с наездом на пешеходов, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел 10 июля 2021 года вблизи дома №30 по проспекту Пушкина. По предварительной информации, около 22.40 водитель автомобиля "Рено" ехал по проспекту Пушкина со стороны улицы Одоевского в направлении улицы Притыцкого. Он наехал на пешеходов, которые пересекали проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате происшествия один пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте, второму были причинены телесные повреждения.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев этого ДТП либо людей, располагающих информацией, способствующей восстановлению объективной картины произошедшего, и сообщить об этом по телефонам 8(017) 239-38-40, 8(017) 239-38-39 либо 102. Конфиденциальность гарантируется.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В результате происшествия один пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте, второму были причинены телесные повреждения.
 
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