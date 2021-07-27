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Кучук — об идее Лукашенко возглавить Партию зелёных: пусть закроет АЭС

27.07.2021 18:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Руководитель партии "Зелёные" Дмитрий Кучук в эфире Еврорадио пошутил насчёт заявления Александра Лукашенко об идее возглавить зелёных.


Александру Лукашенко нравится партия "Зелёные" / Reuters

"Для того, чтобы возглавить партию "Зелёные", нужно не только заявлять какие-то популистские лозунги, нужно ещё придерживаться ценностей "Зелёных", подписаться под ЛГБТ-сообществом и наконец закрыть атомную станцию, — говорит Кучук. — Чтобы "Зелёные" в итоге проголосовали за такого председателя... Если Александр Григорьевич готов закрыть атомную станцию, подписаться под ЛГБТ-сообществом, быть демократом в первую очередь, потому что "Зелёные" придерживаются демократических ценностей, а не ценностей диктатуры".

27 июля Лукашенко неожиданно назвал себя "самым страшным сторонником природы". "Партию зелёных..., которая искренне защищает природу... я бы возглавил", — сказал он. Правда, передает Еврорадио, отметил, что почему-то "на Западе", не в Беларуси.

Никто не поверит, что Александр Лукашенко может закрыть АЭС в Беларуси. Хотя её первый блок питания пока не могут запустить. На той же встрече он говорил о "дополнительном импульсе развития ядерных технологий в Беларуси".

Всем известно и отношение Лукашенко к ЛГБТ. В рейтинге стран, опасных для этого сообщества, Беларусь заняла 61-е место.
 
 
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Руководитель партии "Зелёные" Дмитрий Кучук в эфире Еврорадио пошутил насчёт заявления Александра Лукашенко об идее возглавить зелёных.
 
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