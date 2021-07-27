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Боксёр попытался повторить укус Майка Тайсона на Олимпиаде, но не смог
Источник материала: Партизан
Марокканский боксёр Юнес Баала попытался повторить приём Майка Тайсона и укусить новозеландца Дэвида Ньику за ухо. Видео было опубликовано в Telegram-канале Mash.
Фото: Ou Dongqu/XinHua/Global Look Press
Попытка не увенчалась успехом,
Поединок завершился поражением марокканца со счётом 5:0. Он покинул олимпийский турнир на стадии 1/8 финала.
Ранее во вторник, 27 июля, россияне Юлия Каримова и Сергей Каменский завоевали олимпийскую бронзу в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в миксте.
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Марокканский боксёр Юнес Баала попытался повторить приём Майка Тайсона и укусить новозеландца Дэвида Ньику за ухо. Видео было опубликовано в Telegram-канале Mash.
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