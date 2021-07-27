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Романчук: «Беларусь может стать самой бедной страной Европы к 2025 году»
27.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Экономист предположил, к чему приведет имитация конституционной реформы и путь военного коммунизма.
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«Филин» продолжает
Известный экономист Ярослав Романчук, вынужденный уехать из страны после начала тотальной «зачистки» НГО и экспертного поля, отмечает, что действующая в Беларуси Конституция и опубликованная её модификация «не имеют принципиальных отличий»:
– В советской Конституции тоже было красиво о демократии и правах человека, тоже декларировались социальные гарантии и много всего бесплатного. Многие развивающиеся страны копировали основные документы США других развитых стран – надеялись, что это снизит издержки их пути к процветанию и благополучию. Не получилось.
Настоящие изменения не приходят с принятием некого формального документа. Они появляются после трансформации ценностей, культуры, характера взаимоотношений между людьми, между гражданами и государством.
«ВНС будет похоже на съезд КПСС, который тоже всё утверждал»
– Предложенный вариант проекта Конституции сохраняет гипертрофированную сверхцентрализацию президентской власти в Беларуси. Как по старой, так и по новой Конституции ничто не мешает президенту увольнять и назначать практически любое значимое должностное лицо в стране, вплоть до директоров средних предприятий. Мелочёвку можно оставить правительству и исполкомам, –
– Президент формально не сможет отправлять правительство в отставку? Прямо не может, а вот чуточку с обход – как угодно может. Через полностью контролируемую ПП НС и Совет Республики. В отставку не может, а в тюрьму – как угодно. И каждый министр и руководитель это прекрасно знает.
Наличие Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новой Конституции формально должно укрепить народовластие. Но если посмотреть, как оно собирается, как происходит отбор его членов, то уровень народовластия в нём мало чем будет отличаться от всех составов Палаты Представителей НС. ВНС будет похоже на съезд КПСС, который тоже всё утверждал, одобрял и нужное для властей осуждал.
Проект Конституции написал не с точки зрения «что государство сделает для гражданина», а с позиции «что гражданин обязан делать для государства». Иными словами, это документ по Платону, а не Аристотелю.
Аналитик отмечает, что предложенные поправки – где незаметно, а где явно «подкручивают гаечки» в разных сферах, от основных прав и свобод до социальной политики. Чего стоит одно только определение из статьи 23: «…Ограничение прав и свобод личности должно быть справедливым, соразмерным конституционно значимым интересам и необходимым для их обеспечения в демократическом государстве» – в ситуации, когда «справедливость» и «соразмерность» определяет самый справедливый в мире суд и установка «иногда не до законов»?
– А вот потенциальная бомба для пенсионеров, статья 47, – обращает внимание экономист. – «…Пожилым людям предоставляется с учётом трудового вклада и общественно полезной деятельности соответствующее пенсионное обеспечение для достойного уровня жизни».
Получается, что активисты государственной организации или GONGO (Government-Organized Non-Governmental Organization) могут претендовать на солидные пенсии, а те, кто не получит справку «участник общественно полезной деятельности», будет довольствоваться скромным бюджетом прожиточного минимума.
По сути, констатирует аналитик, в случае принятия на референдуме «слегка видоизмененной» Конституции мало что изменится:
– Беларусь была и останется тоталитарной страной, где гражданин всецело зависит от государства, а в одних руках сконцентрировано слишком много политической и экономической власти. В стране так и не появится полноценный институт частной собственности, зато углубится демографическая яма – «количество молодых людей, которые захотят жить и связывать своё будущее с тоталитарной страной госплана, будет неуклонно сокращаться».
Беларусь обрекает себя на снижение качество базовых услуг в сфере образования, здравоохранения, строительства, инфраструктуры и IT из-за оттока кадров, а также на технологическую, промышленную, экономическую деградацию.
К 2025 году Беларусь уверенно станет самой бедной страной Европы, в которой стабильно будут расти лишь цены, курс BYN-рубля, долги, дефицит бюджета и оборотного капитала у госсектора, аппетиты распорядителей чужого.
«Если будет Лукашенко I, Лукашенко II и дальше династия, царство от этого не станет демократией и свободным рынком»
Пока не ясно, какие из предложенных поправок в Конституцию будут вынесены на референдум, а какие не пройдут цензуру, но главное, о чем сейчас спорят аналитики – имеет ли вообще смысл голосовать «за» или «против», если предлагается поменять шило на мыло?
– Это вопрос не столько процесса, сколько результата, – говорит «Филину» Ярослав Романчук. – А результат совершенно очевидно мы уже видим: из 100% полномочий, может быть, на 2% больше получит правительство или некое «всебелорусское собрание» либо другой орган госуправления. Это как раз тот случай, когда хрен редьки не слаще.
Фундаментальный вопрос для Беларуси в том, сколько полномочий будет в руках человека, а сколько у государства – и этот баланс не меняется в принципе. Поэтому, на мой взгляд, этот документ призван отвлечь внимание и имитировать политическую реформу. Я не вижу ни одного основания, по которому мог бы рекомендовать людям пойти и проголосовать за предложенный проект Конституции. Их просто нет.
Документ не оставляет ни одной капли надежды на то, что жить станет лучше – более того, по некоторым вопросам положение ухудшится. Например, я не увидел там положения, которое есть в действующей Конституции – о равенстве условий хозяйствования для субъектов частной и государственной собственности, этот важнейший элемент куда-то исчез. А если говорить об экономике как важнейшей части жизни граждан – этого блока я не увидел в тексте вообще, его выхолостили полностью.
Акцент сделан на систему принятия решений, распределения полномочий внутри органов госвласти, на вопросах безопасности, чем на том, что непосредственно касается и бьет по карманам каждого человека.
Зачем же нужна такая имитация? Столько копий ломали, чтобы что – обеспечить непонятно кому транзит власти? Это вторично.
Если будет Лукашенко I, Лукашенко II и дальше династия, царство от этого не станет демократией и свободным рынком. Эти подковерные игры не приводят к улучшению состояния нашей страны и, очевидно, не делают юрисдикцию Беларуси выгодной, привлекательной для денег, инвестиций, мозгов – всего того, что обеспечивает динамичное развитие страны и ее экономический рост.
Получилась Конституция, которая гораздо ближе к военному уставу, чем к Основному закону страны.
– Выводы, к которым вы пришли после анализа предложенных поправок, довольно пессимистичны, а экономический прогноз, что к 2025-му году Беларусь уверенно станет самой бедной страной Европы, и вовсе мрачен… Это неизбежный сценарий?
– Сейчас две самые бедные страны – это Молдова и Украина, мы пока еще их опережаем. Но если посмотреть на то, какие реформы сейчас проводит Молдова, и какая консолидация власти с каким курсом, то я совершенно четко уверен – если Санду пойдет этим путем, Молдову ждет достаточно динамичное развитие, будут плыть инвестиции, экспортная составляющая будет выше, в общем, Молдова начнет преодолевать последствия сверхцентрализации и олигархата, который у них был в течение последних 20 лет.
То же самое касается Украины: шатко-валко, с противоречиями, но, если не будет жесткого углубления конфликта с Россией, то все формы и схемы олигархата они уже испробовали, и приняли «Экономическую стратегию 2030». В случае реализации этого документа Украина будет уверенно опережать Беларусь по доходам на душу населения, по зарплате и другим важным показателям.
Не думаю, что за это время Литва, страны Балтии, Центральной и Восточной Европы «упадут» так, чтобы оказаться позади Беларуси. А исходя из того, что Беларусь сделала ставку на военный коммунизм, «омоноправо», самоизоляцию и «железный занавес» вокруг, изгнание из страны творческих, креативных, думающих людей – 2025-ый год взят еще с запасом, на деле Беларусь может стать самой бедной страной Европы несколькими годами раньше.
Белорусский Левиафан сидит и разрушает все вокруг, а все меры, которые принимаются властями – усугубить, ужесточить, загнать под плинтус – направлены на то, чтобы сохранить право 1-3% населения Беларуси, которое является бенефициарами «распорядителей и потребителей чужого». Но когда начнутся, а они начнутся, буксировки развития, проблемы с банками, бюджетом, с госпредприятиями, давление на курс – тогда и эти люди потеряют свои капиталы.
«Глобальный прилив экономики может закончиться уже к концу года»
Что бы ни предпринимали власти, деньги имеют свойство заканчиваться, а ЕС грозит пятым пакетом санкций. Что будет делать дальше прожорливый кадавр белорусского режима – продолжать «доить» Россию, давить на «12 миллионов ИПшников», либо искать другие пути?
– В 2021 году у Беларуси началось внешнеторговое везение: экспорт вырос почти на 35%, экспорт в ЕС удвоился, промышленность дала плюс 10%, – отмечает Ярослав Романчук. – Это на фоне сокращения притока иностранных инвестиций и стагнации розничной торговли, потребительского спроса, что говорит о том, что власть проедает внутренние ресурсы, те деньги, которые свалились на голову из-за благоприятной конъюнктуры на сырьевых рынках (нефтепродукты, металлы, химические удобрения, продукция деревообработки). Пока такая ситуация сохраняется, «день Ч» отдаляется: деньги есть, и их можно распределять на текущие нужды.
Можно, конечно, что-то продать, влезть в кредит, объяснять все ухудшения в экономике тем, что идет война и враги «душат Беларусь» до тех пор, пока часть людей верит в эту идеологическую чушь. Плюс есть фактор России, которая может оказывать поддержку бесконечно долго – не потому, что она щедра к Лукашенко, а потому, что щедра по отношению к тем российским номенклатурно-силовым кланам, которые работают вместе с белорусскими властями по дележке денег из российского бюджета…
Но рано или поздно, когда начнется корректировка монетарной политики Запада – Центрального банка Америки, Европейского центрального банка – и начнут сжимать денежное предложение, в первую очередь «посыплются» те страны, у которых очень серьезный долг в валюте и которые не имеют устойчивых рынков сбыта и устойчивой экономики. Беларусь будет в числе первых, кто это прочувствует. Лодка белорусской экономики пока поднимается вместе с приливом глобальной экономики, но он может закончиться уже к концу этого года.
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Экономист предположил, к чему приведет имитация конституционной реформы и путь военного коммунизма.
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