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Россия вернула в Беларусь две партии нелегально ввезенных сельскохозяйственных животных

27.07.2021 19:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Из Брянской области в Беларусь возвращены две партии нелегально ввезенных сельскохозяйственных животных, сообщил Россельхознадзор.

Россия вернула в Беларусь две партии нелегально ввезенных сельскохозяйственных животных
Фото: pixabay.com

«В ходе мероприятий по выявлению и пресечению каналов незаконного перемещения животных сотрудниками правоохранительных органов в Красногорском и Суражском районах Брянской области вблизи российско-белорусской границы были задержаны два транспортных средства, перевозивших крупный рогатый скот в количестве 21 головы», — отмечается в релизе.

Автомобили были доставлены в пункт предварительного уведомления «Красный Камень» и в рамках межведомственного взаимодействия переданы должностным лицам управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям для проведения ветеринарного контроля.

Сотрудники управления установили, что в обоих случаях отсутствовали ветеринарные и иные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение, эпизоотическое благополучие местности и клиническое здоровье указанных животных.

Скот находился в транспортных средствах, не оборудованных для перевозки животных.

Виновные привлечены к административной ответственности.

С начала года на территорию Беларуси возвращено более 180 голов сельскохозяйственных животных и 1800 голов птицы.

 
 
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Из Брянской области в Беларусь возвращены две партии нелегально ввезенных сельскохозяйственных животных, сообщил Россельхознадзор.
 
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