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Сторонника Лукашенко приговорили к двум годам ограничения свободы за оскорбление председателя облисполкома

27.07.2021 19:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Центрального района Гомеля рассмотрел уголовное дело в отношении 49-летнего Юрия Вершука, которого обвинили в публичном оскорблении представителя власти (статья 369 Уголовного кодекса).

Сторонника Лукашенко приговорили к двум годам ограничения свободы за оскорбление председателя облисполкома
Геннадий Соловей

Речь шла о комментарии, который гомельчанин оставил под роликом на Youtube. Видеозапись была посвящена встрече 16 августа 2020 года председателя облисполкома Геннадия Соловья с жителями Гомеля. Негативный комментарий следствие и суд посчитали оскорблением представителя власти. В комментарии было два слова: «Соловей — у…д», передает БелаПАН.

Потерпевший в суд не явился «в связи со служебной занятостью».

Представитель прокуратуры Денис Самофалов запросил для обвиняемого два года «химии» — ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

На суде Вершук признал вину полностью. Он пояснил, что в июле 2020 года у него умерла мать, потом были проблемы на работе, и из-за этого он был подавлен, зашел на Youtube, «чтобы как-то отвлечься и успокоиться».

Гомельчанин заявил, что на выборах голосовал за Александра Лукашенко и политикой не интересуется. «Я ролик с Соловьем посмотрел не до конца — была плохая связь, да и неинтересно было, почитал отзывы, даже не знаю, что меня заставило написать комментарий. Больше такого не повторится в жизни», — сказал в суде Вершук.

Ранее за оскорбление Соловья, также за комментарий под этим роликом, получил три года «химии» музыкант Владислав Новожилов.

 
Теги: Гомель
 
 
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Суд Центрального района Гомеля рассмотрел уголовное дело в отношении 49-летнего Юрия Вершука, которого обвинили в публичном оскорблении представителя власти...
 
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