Количество занятых в экономике снизилось за год более чем на 33 тысячи

В белорусской экономике в июне 2021 года было занято 4 млн 267,6 тыс. человек, сообщает Национальный статистический комитет.





В июне 2020 года в экономике страны было занято 4 млн 300,8 тыс. человек. Таким образом, за последние 12 месяцев количество занятых снизилось на 33,2 тысячи, передает БелаПАН .

По данным Белстата, в июне 2021 года было уволено 67 456 человек, принято на работу — 61 431. Соотношение принятых и уволенных — 91,1%. Наибольшее число уволенных пришлось на промышленность — 13 293 (соотношение — 104,1%), затем следуют: образование — 12 246 (71%); торговля — 10 080 (91,2%); сельское, лесное и рыбное хозяйство — 9270 (100,1%); строительство — 5105 (85,9%); здравоохранение и социальные услуги — 4846 (91,5%).

Во втором квартале 2021 года уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15—74 лет) составил 67,6%, уровень безработицы в соответствии с методологией Международной организации труда — 4% численности рабочей силы. Согласно международной методологии, люди, которые не имеют работы, но сообщают, что активно ее ищут, классифицируются как безработные.

Эксперты связывают снижение занятых в экономике с демографической ситуацией, а также с оттоком рабочей силы за границу из-за политического кризиса.