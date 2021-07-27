|
Сегодня на шесть человек увеличился список людей, привлеченных к ответственности за протестную активность
Источник материала: Партизан
Сегодня, 27 июля, в списке появились еще несколько фамилий.
Фото: Hrodna.life
По подсчетам правозащитников незарегистрированного в Беларуси центра «Вясна», таких людей сейчас 586.
За день список увеличился на шесть человек. В нем оказались Максим Железнов, Максим Шевлинский, Геннадий Казючиц, Иван Куриленко, Андрей Грива и Владимир Алексеев.
Кто они и почему для них определен такой статус,
Официальные белорусские власти, в свою очередь, отрицают сам факт преследования по политическим мотивам внутри страны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня на шесть человек увеличился список людей, привлеченных к ответственности за протестную активность
Сегодня, 27 июля, в списке появились еще несколько фамилий.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)