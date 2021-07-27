ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сегодня на шесть человек увеличился список людей, привлеченных к ответственности за протестную активность

27.07.2021 19:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сегодня, 27 июля, в списке появились еще несколько фамилий.


Фото: Hrodna.life

По подсчетам правозащитников незарегистрированного в Беларуси центра «Вясна», таких людей сейчас 586.
 
За день список увеличился на шесть человек. В нем оказались Максим Железнов, Максим Шевлинский, Геннадий Казючиц, Иван Куриленко, Андрей Грива и Владимир Алексеев.

Кто они и почему для них определен такой статус, пишет blizko.by,  можно узнать на профильном сайте.
 
Официальные белорусские власти, в свою очередь, отрицают сам факт преследования по политическим мотивам внутри страны.
 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Чаму вязьні каюцца? Інтэрвію зь Яраславам Раманчуком
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by