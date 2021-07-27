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Баварский завод BMW сокращает производство из-за дефицита чипов

27.07.2021 19:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Завод немецкого автопроизводителя BMW в городе Регенсбург вынужден приостановить свою работу из-за недостатка полупроводниковых микрочипов. Об этом сообщила пресс-секретарь BMW изданию Automobilwoche.



Завод не будет работать в течение следующей недели, пишет tech.liga.net, потом начнется недельная летняя пауза.

Как отмечает DW, ранее четыре дня вынужденно не работал завод BMW в Лейпциге. А на следующей неделе он также будет закрыт из-за летней паузы.

BMW заявлял о проблемах с производством из-за недостатка полупроводниковых чипов. Кроме заводов в Лейпциге и Регенсбурге, дефицит этих материалов наблюдается также на заводах BMW в Дингольфинге, в английском Оксфорде, а также на заводах Magna Steyr в Австрии и VDL Nedcar в Нидерландах, которые производят автомобили BMW на условиях подряда.

О глобальном дефиците микросхем автопроизводители сообщали еще в декабре 2020 года. Это приводило к задержкам в производстве на фоне роста спроса на электронику. О причинах читайте тут. С 2021 года ряд автопроизводителей – Renault, Tesla, Honda и Nissan заявили о сокращении или приостановке производства из-за дефицита. В мае 2021-го в компании AlixPartners подсчитали, что из-за дефицита производители потеряют $110 млрд дохода. На прошлой неделе Daimler заявил, что снизит производство и продажи автомобилей из-за глобального дефицита микросхем.
 
 
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Завод немецкого автопроизводителя BMW в городе Регенсбург вынужден приостановить свою работу из-за недостатка полупроводниковых микрочипов. Об этом сообщила...
 
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