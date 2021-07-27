ДТП в Пинском районе: мужчина сбил женщину и уехал – она погибла

Источник материала: ОНТ

В Пинском районе по факту ДТП возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале СК Беларуси.

26 июля, по предварительным данным, 64-летний мужчина был за рулем DAF и ехал по автодороге M-10. Около 22:00 возле аг. Оснежицы Пинского района, он сбил 49-летнюю женщину, которая была на проезжей части. Она скончалась на месте от полученных травм. Водитель уехал, но вскоре сотрудники ГАИ в Гомельской области его задержали.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: СК Беларуси

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