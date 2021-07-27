|
ДТП в Пинском районе: мужчина сбил женщину и уехал – она погибла
Источник материала: ОНТ
В Пинском районе по факту ДТП возбуждено уголовное дело,
26 июля, по предварительным данным, 64-летний мужчина был за рулем DAF и ехал по автодороге M-10. Около 22:00 возле аг. Оснежицы Пинского района, он сбил 49-летнюю женщину, которая была на проезжей части. Она скончалась на месте от полученных травм. Водитель уехал, но вскоре сотрудники ГАИ в Гомельской области его задержали.
Возбуждено уголовное дело.
Фото: СК Беларуси
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Пинском районе по факту ДТП возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале СК Беларуси. 26 июля, по предварительным данным, 64-летний мужчина был за рулем DAF и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)