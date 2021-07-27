Какая любовь! Посмотрите, как радостно петух встречает хозяйку – удивительно! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Забавное видео с петухом опубликовал ridus.ru .

В ролике петух с радостью встречает хозяйку, бежит к ней, а потом позволяет взять себя на руки.





Видео собрало почти 3 млн просмотров и тысячи комментариев в Instagram: «Как безработный муж встречает жену в день зарплаты», «Милота-то какая», «Теперь я не смогу есть курятину», «Какой петушок хорошенький. Но дома я бы его все равно держать не стала», «Ничего себе, какая любовь», – писали пользователи Сети.

Фото: depositphotos.com

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