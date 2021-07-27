На юге Беларуси тушат крупный торфяной пожар

Источник материала: ОНТ

На юге Беларуси спасатели тушат крупный торфяной пожар. Его площадь удалось сократить на 10 гектаров.

Ещё 75 в Петриковском районе продолжают гореть. Тушению мешает погода. В регионе – жара, ветрено и недостаточно воды, чтобы заливать торф. В районе возгорания параллельно продолжается уборка урожая. На месте дежурит вертолет МЧС. Эвакуация жителей пока не требуется.

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