Арбуз или дыня? Врач сравнила пользу, и вот, что оказалось

Источник материала: ОНТ

Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала РИА Новости, в чем отличие арбуза от дыни, какой продукт калорийнее, а у какого более ценный для здоровья состав.

Дыня, по словам врача, содержит больше витамина С, чем арбуз. В 100 г дыни — около 36 миллиграммов витамина С, в то время как в арбузе — около 8 миллиграммов. Получается, чтобы покрыть дневную потребность в аскорбиновой кислоте, которая для взрослого человека равна 70-100 миллиграммов, необходимо съесть всего 200 г дыни. Витамин С важен не только для иммунитета – он благотворно влияет на кожу и помогает усваиваться железу.

И все же сказать однозначно, что полезнее, — арбуз или дыня, нельзя.

Фото: depositphotos.com

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