|
Уборочная кампания – в закромах уже 2 млн тонн зерна
Источник материала: ОНТ
Не обижаются на погоду аграрии. В закромах уже 2 млн тонн зерна. И эта существенно больше, чем год назад.
Без дождей трудятся от рассвета до заката. В лидерах – Брестская область, за ней стараются угнаться аграрии столичного региона. Витебская область в этот раз не на много отстаёт от Могилевской, Гомельской и Гродненской. Уже убрана почти треть площадей. Урожай ожидается не хуже прошлогоднего. И это большой вклад в продовольственную безопасность.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не обижаются на погоду аграрии. В закромах уже 2 млн тонн зерна. И эта существенно больше, чем год назад. Без дождей трудятся от рассвета до заката. В лидерах –...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)