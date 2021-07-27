Уборочная кампания – в закромах уже 2 млн тонн зерна

Источник материала: ОНТ

Не обижаются на погоду аграрии. В закромах уже 2 млн тонн зерна. И эта существенно больше, чем год назад.

Без дождей трудятся от рассвета до заката. В лидерах – Брестская область, за ней стараются угнаться аграрии столичного региона. Витебская область в этот раз не на много отстаёт от Могилевской, Гомельской и Гродненской. Уже убрана почти треть площадей. Урожай ожидается не хуже прошлогоднего. И это большой вклад в продовольственную безопасность.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram