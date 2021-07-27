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Вынесен приговор минчанину, который в конце января бросил бутылку с зажигательной смесью в танк
Источник материала: ОНТ
10 лет за терроризм. Вынесен приговор минчанину Егору Михайлову. В конце января с бутылками с зажигательной смесью, он отправился на железную дорогу.
На станции Озерище стоял эшелон с военной техникой. Злоумышленнику удалось поджечь танк. Он снял видео и выложил в интернет. В прокуратуре отметили, что главной задачей преступника была дестабилизация общественного порядка, а также эффект устрашения. Вину в том, что бросил коктейль Молотова в танк, Михайлов признал, а политические мотивы отрицает. Правда, татуировка на видном месте косвенно подтверждает обратное.
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10 лет за терроризм. Вынесен приговор минчанину Егору Михайлову. В конце января с бутылками с зажигательной смесью, он отправился на железную дорогу. На станции...
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