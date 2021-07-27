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Реакция кошки на ноги хозяина заставила всех хохотать! Посмотрите, это уморительно!(ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Уморительное видео опубликовал
В ролике кошка Лекси играет с ногами хозяина, а затем резко замирает с таким выражением на морде, что не засмеяться невозможно.
Видео набрало в TikTok более 7,7 млн просмотров и принесло кошке более 80 тыс. подписчиков.
Пользователей Сети пушистая развеселила: «Он напомнил мне Джокера», «Лол, мой кот тоже так делает постоянно», «Кажется, кому-то пора поменять носки», «Это очень смешно, я пересмотрел раз десять», – писали комментаторы.
Фото:
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Уморительное видео опубликовал ridus.ru. В ролике кошка Лекси играет с ногами хозяина, а затем резко замирает с таким выражением на морде, что не засмеяться невозможно....
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