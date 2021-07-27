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Пышные сырники на манке, как в детстве, идеально подойдут к утреннему кофе. Рецепт без сахара!
Источник материала: ОНТ
Юлия Высоцкая в Instagram-аккаунте своего гастрономического шоу
Как готовить: в миске смешайте 350 г сухого творога, яйцо и 1,5 ст. л. манки. Разотрите массу вилкой. Оставьте на 3–5 мин.
Затем сформируйте сырники, обваляйте каждый в муке. Обжарьте сырники с двух сторон до румяности на среднем огне на сковороде с растительным маслом. Только масла не должно быть много. Нужно, чтобы оно просто покрыло дно сковороды.
Сырники сами по себе получаются вкусными! Если хотите, можно подать к ним сладкий топпинг, – мед, сгущенку, варенье, сироп.
Фото: Instagram
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Юлия Высоцкая в Instagram-аккаунте своего гастрономического шоу «Едим дома» поделилась простым рецептом пышных сырников, которые с первого кусочка покорят ваших...
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