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Что делать, чтобы спасти кошек и собак от теплового удара, и какая первая помощь при перегреве?

27.07.2021 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что делать, чтобы спасти кошек и собак от теплового удара, и какая первая помощь при перегреве?

Слишком теплая и солнечная погода опасна не только для человека, но и для домашних животных. Как помочь им пережить такую погоду, пишет РИА «Новости».

1. Рацион питания у животных в жаркие дни не меняется. Им нужна сбалансированная и качественная пища, в которой есть витамины, минералы, клетчатка и белок.

2. Чтобы животные пили больше воды, миску советуют ставить подальше от еды.

3. Стричь собак и кошек летом не обязательно — шерсть защищает их от перегрева и солнечных ожогов.

Если нет спутанной шерсти – подойдет регулярное вычесывание.

4. Симптомы солнечного или теплового удара у животных – заторможенность, вялость, частое поверхностное и тяжелое дыхание. 

Кошка, скорее всего, раскинув лапы, будет лежать на спине. Если случился перегрев, она начнет часто мяукать, дышать открытым ртом, как собака, и ложиться на живот.

5. Чтобы домашним кошкам было комфортно дома, температуру необходимо поддерживать на уровне 23 градусов, а окна завесить — питомцы любят греться на солнце, а летом это бывает опасно.

Собакам брахицефалических пород с укороченной мордой — особое внимание. Они потеряли способность нормально дышать и охлаждаться из-за селекции, утверждает специалист. Даже если такая собака дышит без особых усилий ртом, нормально остывать она не может — у этих пород орган охлаждения находится в носовой полости, а она значительно деформирована, предупреждает ветеринарный врач.

Фото: depositphotos.com





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Слишком теплая и солнечная погода опасна не только для человека, но и для домашних животных. Как помочь им пережить такую погоду, пишет РИА «Новости». 1. Рацион...
 
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