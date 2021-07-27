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Прогноз погоды на 28 июля: облачность, ливни с грозами, духота и до +30℃

27.07.2021 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Прогноз погоды на 28 июля: облачность, ливни с грозами, духота и до +30℃

На смену погожему антициклону пришел активный атмосферный фронт. С ним начал распространяться теплый и влажный воздух из Южной Европы. В результате – облачность, ливни с грозами и духота. В ближайшие сутки характер погоды существенно не изменится.

Завтра,28 июля, погодные условия продолжит определять активный атмосферный фронт с запада Европы. Медленно смещаясь на восток, он будет нести в Беларусь обширные дождевые облака, очаги ливней и гроз. Будьте осторожны.

В среду переменная облачность. Ночью и утром почти повсеместно, а днем по востоку пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью в отдельных районах – ливни. Ветер южный с переходом на западный умеренный, при грозах сильный порывистый. Атмосферное давление будет падать.

Утром на столбиках термометров будет от +19℃ до +21℃. И высокая влажность – до 100%. К середине дня воздух прогреется до +30℃ по Брестской области, местами до +32℃. В остальных регионах +26℃…+27℃. Лишь по Витебской области – не выше +25℃. К вечеру – от +24℃ в северо-восточных районах до +27℃ в западных.

К концу рабочей недели погоду будут формировать неустойчивые и теплые воздушные массы, поступающие с севера Италии. Ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура ночью +13℃…+20℃, днем от +24℃ по северу до +32℃ по юго-востоку.

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На смену погожему антициклону пришел активный атмосферный фронт. С ним начал распространяться теплый и влажный воздух из Южной Европы. В результате – облачность,...
 
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