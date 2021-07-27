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Белорусские военные отправились в Китай на первый этап Армейских международных игр
Источник материала: ОНТ
Белорусские военные отправились в Китай на первый этап Армейских международных игр. В них примут участие команды из 50 государств.
А сам показательный турнир впервые пройдет на территории 12 стран, в том числе и в Беларуси. Первый этап – в Китае. 27 июля туда торжественно отправили наших военнослужащих. Они выступят в соревнованиях экипажей боевых машин пехоты, химико-биологической разведки и подразделений ПВО.
Армейские международные игры пройдут в конце августа – начале сентября. В минувшем году Беларусь на этих соревнованиях победила в четырех конкурсах, а всего по итогам турнира завоевала 20 медалей.
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Белорусские военные отправились в Китай на первый этап Армейских международных игр. В них примут участие команды из 50 государств. А сам показательный турнир...
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