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Белорусские военные отправились в Китай на первый этап Армейских международных игр

27.07.2021 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские военные отправились в Китай на первый этап Армейских международных игр

Белорусские военные отправились в Китай на первый этап Армейских международных игр. В них примут участие команды из 50 государств.


А сам показательный турнир впервые пройдет на территории 12 стран, в том числе и в Беларуси. Первый этап – в Китае. 27 июля туда торжественно отправили наших военнослужащих. Они выступят в соревнованиях экипажей боевых машин пехоты, химико-биологической разведки и подразделений ПВО.

Армейские международные игры пройдут в конце августа – начале сентября. В минувшем году Беларусь на этих соревнованиях победила в четырех конкурсах, а всего по итогам турнира завоевала 20 медалей.

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Белорусские военные отправились в Китай на первый этап Армейских международных игр. В них примут участие команды из 50 государств. А сам показательный турнир...
 
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