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Информационные ресурсы «Белсат» признаны экстремистскими

27.07.2021 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Информационные ресурсы «Белсат» признаны экстремистскими

Экстремистскими признаны информационные ресурсы «Белсат», сообщается в Telegram-канале МВД

27 июля суд Железнодорожного района Гомеля принял такое решение на основании материалов проверки управления ГУБОПиК МВД по Гомельской области.


В МВД напоминают, административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста влечет распространение или репост информации из экстремистских источников.

Фото: МВД Беларуси

Главное фото: БЕЛТА

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Теги: Гомель
 
 
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Экстремистскими признаны информационные ресурсы «Белсат», сообщается в Telegram-канале МВД 27 июля суд Железнодорожного района Гомеля принял такое решение на...
 
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