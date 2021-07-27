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Информационные ресурсы «Белсат» признаны экстремистскими
Источник материала: ОНТ
Экстремистскими признаны информационные ресурсы «Белсат»,
27 июля суд Железнодорожного района Гомеля принял такое решение на основании материалов проверки управления ГУБОПиК МВД по Гомельской области.
Фото: МВД Беларуси
Главное фото: БЕЛТА
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Экстремистскими признаны информационные ресурсы «Белсат», сообщается в Telegram-канале МВД 27 июля суд Железнодорожного района Гомеля принял такое решение на...
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