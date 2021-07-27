Информационные ресурсы «Белсат» признаны экстремистскими

Источник материала: ОНТ

Экстремистскими признаны информационные ресурсы «Белсат», сообщается в Telegram-канале МВД

27 июля суд Железнодорожного района Гомеля принял такое решение на основании материалов проверки управления ГУБОПиК МВД по Гомельской области.



В МВД напоминают, административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста влечет распространение или репост информации из экстремистских источников.

Фото: МВД Беларуси

Главное фото: БЕЛТА

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