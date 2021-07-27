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В Витебской области чествовали первый экипаж, намолотивший тысячу тонн зерна
Источник материала: ОНТ
В Витебской области сегодня чествовали первый экипаж, намолотивший тысячу тонн зерна. Поздравления сотрудники хозяйства «Межево-Агро» Оршанского района, принимали прямо в поле.
Экипаж семейный. Это уже 4-я уборочная для отца и сына Лаптинских, но впервые именно их совместная работа позволила первыми в регионе намолотить тысячу тонн зерна. Успех – совместный, подчеркивают хлеборобы, но все-таки основное время за рулем сын, он старший в их трудовом дуэте, а опытный отец – помощник комбайнера.
В Витебской области уборочная вышла на максимальные обороты. За сутки удается обработать около 5% площадей. Сегодня на севере страны день урожайный, сразу шесть экипажей преодолели отметку в тысячу тонн. К вечеру будет убрано уже четверть всего урожая. В полях региона 1100 комбайнов.
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В Витебской области сегодня чествовали первый экипаж, намолотивший тысячу тонн зерна. Поздравления сотрудники хозяйства «Межево-Агро» Оршанского района,...
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