Что написано в шпаргалках Байдена? Журналисты подсмотрели

Источник материала: ОНТ

Что написано в шпаргалках Байдена? На последнем выступлении президента США журналисты смогли подсмотреть в карточки, без которых американский президент не появляется на публике.





В этот раз речь шла об Ираке, мол, боевая миссия США в стране завершена. Но, как оказалось, речи о выводе американских войск не идет. У Вашингтона теперь в регионе другая роль – тренировать и консультировать местную армию.

Впрочем, как и в речи Байдена, никакой конкретики не обнаружили папарацци и в шпаргалках. Написанные фразы «США готовы ответить на атаки» и «Иран рассматривает возможность сдерживания в случае нападения» Байден на пресс-конференции произнес дословно.

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