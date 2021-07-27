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Что написано в шпаргалках Байдена? Журналисты подсмотрели

27.07.2021 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что написано в шпаргалках Байдена? Журналисты подсмотрели

Что написано в шпаргалках Байдена? На последнем выступлении президента США журналисты смогли подсмотреть в карточки, без которых американский президент не появляется на публике.


В этот раз речь шла об Ираке, мол, боевая миссия США в стране завершена. Но, как оказалось, речи о выводе американских войск не идет. У Вашингтона теперь в регионе другая роль – тренировать и консультировать местную армию. 

Впрочем, как и в речи Байдена, никакой конкретики не обнаружили папарацци и в шпаргалках. Написанные фразы «США готовы ответить на атаки» и «Иран рассматривает возможность сдерживания в случае нападения» Байден на пресс-конференции произнес дословно.

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Что написано в шпаргалках Байдена? На последнем выступлении президента США журналисты смогли подсмотреть в карточки, без которых американский президент не...
 
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