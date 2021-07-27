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В Минске начался судебный процесс по «сахарному делу»

27.07.2021 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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В Минске начался судебный процесс по так называемому «сахарному делу». На скамье подсудимых – 10 человек. В том числе экс-директор сахарных комбинатов. 


По данным следствия, подозреваемые продавали сахар за рубеж по бросовым ценам, а убытки компенсировали за счет внутреннего рынка. Криминальная схема работала следующим образом: четыре завода отгружали весь экспортный объем Белорусской сахарной компании. Дальше значительная часть уходила подконтрольным посредникам. Из-за этого в год бюджет терял около 70 миллионов долларов. 

Все задержанные признали свою деятельность незаконной. Материалы «сахарного» уголовного дела составляют около 60 томов. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы. 

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Теги: Минск
 
 
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В Минске начался судебный процесс по так называемому «сахарному делу». На скамье подсудимых – 10 человек. В том числе экс-директор сахарных комбинатов.  По данным...
 
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