ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Американцы выбрались в лидеры Олимпиады

27.07.2021 19:49 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В Токио завершается четвертый день Олимпийских игр-2020. На турнире было разыграно 22 комплекта медалей в 16 видах спорта. У Беларуси все еще нет медалей.

Американцы выбрались в лидеры Олимпиады
  • Спортивная гимнастика. Женщины. Командное первенство

1. ОКР

2. США

3. Великобритания

  • Плавание. Мужчины. 100 м на спине

1. Евгений Рылов (ОКР)

2. Климент Колесников (ОКР)

3. Райан Мерфи (США)

  • Плавание. Мужчины. 200 м в/с

1. Томас Дин (Великобритания)

2. Данкан Скотт (Великобритания)

3. Фернанду Шефер (Бразилия)

  • Плавание. Женщины, 100 м на спине

1. Кейли Маккион (Австралия)

2. Кайли Масс (Канада)

3. Риган Смит (США)

  • Плавание. Женщины, 100 м, брасс

1. Лидия Джейкоби (США)

2. Татьяна Схунмакер (ЮАР)

3. Лилли Кинг (США)

  • Пулевая стрельба. Пневматический пистолет. Командное первенство

1. Цзян Жаньсинь/Пан Вэй (Китай)

2. Виталина Бацарашкина/Артем Черноусов (ОКР)

3. Елена Костевич/Олег Омельчук (Украина)

  • Пулевая стрельба. Пневматическая винтовка. Командное первенство

1. Ян Циань/Ян Хаожань (Китай)

2.Мэри Кэролин Такер/Лукас Коженески (США)

3. Юлия Каримова/Сергей Каменский (ОКР)

  • Таэквондо. Мужчины. Свыше 80 кг

1. Владислав Ларин (ОКР)

2. Деян Георгиевски (Северная Македония)

3. Рафаэль Альба (Куба)

3. Ин Кхедон (Корея)

  • Таэквондо. Женщины. Свыше 67 кг

1. Милица Мандич (Сербия)

2. Ли Дабин (Корея)

3. Альтея Лорен (Франция)

3. Бианка Уокден (Великобритания)

  • Триатлон. Женщины

1. Флора Даффи (Бермудские острова)

2. Джорджия Тэйлор-Браун (Великобритания)

3. Кэти Заферес (США)

  • Прыжки в воду. Женщины. Синхронные прыжки, 10 м

1. Чэнь Юси/Чжан Цзяци (Китай)

2. Джессика Паррато/Дилейни Шнел (США)

3. Габриела Агундес/Алехандра Ороско (Мексика)

  • Велоспорт. Женщины. Маунтинбайк

1. Йоланда Нефф (Швейцария)

2. Зина Фрай (Швейцария)

3. Линда Индерганд (Швейцария)

  • Гребной слалом. Женщины. Байдарка

1. Рикарда Функ (Германия)

2. Майялен Шурро (Испания)

3. Джессика Фокс (Австралия)

  • Серфинг. Мужчины

1. Италу Феррейра (Бразилия)

2. Каноа Игараси (Япония)

3. Оуэн Райт (Австралия)

  • Серфинг. Женщины

1. Карисса Мур (США)

2. Бьянка Бейтендаг (ЮАР)

3. Амуро Цудзуки (Япония)

  • Тяжелая атлетика. Женщины. До 59 кг

1. Куо Синчунь (Тайвань)

2. Полина Гурьева (Туркмения)

3. Микико Андо (Япония)

  • Дзюдо. Женщины. До 63 кг

1. Кларисса Агбеньену (Франция)

2. Тина Трстеняк (Словения)

3. Мария Чентраккьо (Италия)

3. Катрин Бошмен-Пинар (Канада)

  • Дзюдо. Мужчины. До 81 кг

1. Таканори Нагасе (Япония)

2. Саид Моллаи (Монголия)

3. Шамиль Борчашвили (Австрия)

3. Маттиас Кассе (Бельгия)

  • Фехтование. Женщины. Шпага. Командное первенство

1. Эстония

2. Корея

3. Италия

  • Тяжелая атлетика. Женщины. До 64 кг

1. Мод Шаррон (Канада)

2. Джорджия Бординьон (Италия)

3. Чэнь Вэньхуэй (Тайвань)

  • Софтбол

1. Япония

2. США

3. Канада

  • Конный спорт. Выездка. Командное первенство

1. Германия

2. США

3. Великобритания

В общемедальном зачете лидируют США, Китай, Япония, Россия (ОКР) и Великобритания. Медали завоевывали спортсмены двух десятков стран, включая Эстонию, Сербию, Венгрию, Словению и Косово. У Беларуси медалей нет.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Токио завершается четвертый день Олимпийских игр-2020. На турнире было разыграно 22 комплекта медалей в 16 видах спорта. У Беларуси все еще нет медалей.
 
Новости дня
Новости разные
 
У Літве палітык Палецкіс асуджаны на шэсьць гадоў за шпіянаж на карысьць Расеі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by