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Американцы выбрались в лидеры Олимпиады
Источник материала: Навiны
В Токио завершается четвертый день Олимпийских игр-2020. На турнире было разыграно 22 комплекта медалей в 16 видах спорта. У Беларуси все еще нет медалей.
1. ОКР
2. США
3. Великобритания
1. Евгений Рылов (ОКР)
2. Климент Колесников (ОКР)
3. Райан Мерфи (США)
1. Томас Дин (Великобритания)
2. Данкан Скотт (Великобритания)
3. Фернанду Шефер (Бразилия)
1. Кейли Маккион (Австралия)
2. Кайли Масс (Канада)
3. Риган Смит (США)
1. Лидия Джейкоби (США)
2. Татьяна Схунмакер (ЮАР)
3. Лилли Кинг (США)
1. Цзян Жаньсинь/Пан Вэй (Китай)
2. Виталина Бацарашкина/Артем Черноусов (ОКР)
3. Елена Костевич/Олег Омельчук (Украина)
1. Ян Циань/Ян Хаожань (Китай)
2.Мэри Кэролин Такер/Лукас Коженески (США)
3. Юлия Каримова/Сергей Каменский (ОКР)
1. Владислав Ларин (ОКР)
2. Деян Георгиевски (Северная Македония)
3. Рафаэль Альба (Куба)
3. Ин Кхедон (Корея)
1. Милица Мандич (Сербия)
2. Ли Дабин (Корея)
3. Альтея Лорен (Франция)
3. Бианка Уокден (Великобритания)
1. Флора Даффи (Бермудские острова)
2. Джорджия Тэйлор-Браун (Великобритания)
3. Кэти Заферес (США)
1. Чэнь Юси/Чжан Цзяци (Китай)
2. Джессика Паррато/Дилейни Шнел (США)
3. Габриела Агундес/Алехандра Ороско (Мексика)
1. Йоланда Нефф (Швейцария)
2. Зина Фрай (Швейцария)
3. Линда Индерганд (Швейцария)
1. Рикарда Функ (Германия)
2. Майялен Шурро (Испания)
3. Джессика Фокс (Австралия)
1. Италу Феррейра (Бразилия)
2. Каноа Игараси (Япония)
3. Оуэн Райт (Австралия)
1. Карисса Мур (США)
2. Бьянка Бейтендаг (ЮАР)
3. Амуро Цудзуки (Япония)
1. Куо Синчунь (Тайвань)
2. Полина Гурьева (Туркмения)
3. Микико Андо (Япония)
1. Кларисса Агбеньену (Франция)
2. Тина Трстеняк (Словения)
3. Мария Чентраккьо (Италия)
3. Катрин Бошмен-Пинар (Канада)
1. Таканори Нагасе (Япония)
2. Саид Моллаи (Монголия)
3. Шамиль Борчашвили (Австрия)
3. Маттиас Кассе (Бельгия)
1. Эстония
2. Корея
3. Италия
1. Мод Шаррон (Канада)
2. Джорджия Бординьон (Италия)
3. Чэнь Вэньхуэй (Тайвань)
1. Япония
2. США
3. Канада
1. Германия
2. США
3. Великобритания
В общемедальном зачете лидируют США, Китай, Япония, Россия (ОКР) и Великобритания. Медали завоевывали спортсмены двух десятков стран, включая Эстонию, Сербию, Венгрию, Словению и Косово. У Беларуси медалей нет.
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В Токио завершается четвертый день Олимпийских игр-2020. На турнире было разыграно 22 комплекта медалей в 16 видах спорта. У Беларуси все еще нет медалей.
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