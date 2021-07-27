ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Снаряды времен войны нашли на территории школы в Барановичском районе

27.07.2021 19:53 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во дворе школы в агрогородке Русино сегодня обнаружили 80 немецких снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом информирует газета "Наш край", сообщает БЕЛТА.

На территории учреждения образования работники ЖКХ проводили земляные работы для последующей укладки труб теплотрассы. Внезапно из ковша экскаватора посыпались металлические предметы, внешне похожие на снаряды. Работы приостановили и позвонили в милицию.

К месту происшествия прибыли сотрудники милиции, специалисты саперно-пиротехнической группы войсковой части №7404, а также спасатели. Саперы нашли в земле 80 20-миллиметровых снарядов, которые во времена войны использовались для немецких пушек Flak.

"Снаряды обнаружили буквально в нескольких метрах от школьного крыльца, где каждый год собираются ученики в начале и конце учебного года. Так что можно сказать, школьные линейки на минном поле проводились, - рассказал председатель Великолукского сельсовета Сергей Палитаев. - Самое интересное, что боеприпасы были зарыты совсем неглубоко, всего около полуметра. Так что странно, что до сих пор их никто не обнаружил".

Все снаряды изъяли саперы для последующего уничтожения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К месту происшествия прибыли сотрудники милиции, специалисты саперно-пиротехнической группы войсковой части №7404, а также спасатели. Саперы нашли в земле 80...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске начался судебный процесс по «сахарному делу»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by