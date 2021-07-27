Снаряды времен войны нашли на территории школы в Барановичском районе

Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во дворе школы в агрогородке Русино сегодня обнаружили 80 немецких снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом информирует газета "Наш край" , сообщает БЕЛТА.

На территории учреждения образования работники ЖКХ проводили земляные работы для последующей укладки труб теплотрассы. Внезапно из ковша экскаватора посыпались металлические предметы, внешне похожие на снаряды. Работы приостановили и позвонили в милицию.

К месту происшествия прибыли сотрудники милиции, специалисты саперно-пиротехнической группы войсковой части №7404, а также спасатели. Саперы нашли в земле 80 20-миллиметровых снарядов, которые во времена войны использовались для немецких пушек Flak.

"Снаряды обнаружили буквально в нескольких метрах от школьного крыльца, где каждый год собираются ученики в начале и конце учебного года. Так что можно сказать, школьные линейки на минном поле проводились, - рассказал председатель Великолукского сельсовета Сергей Палитаев. - Самое интересное, что боеприпасы были зарыты совсем неглубоко, всего около полуметра. Так что странно, что до сих пор их никто не обнаружил".

Все снаряды изъяли саперы для последующего уничтожения.-0-