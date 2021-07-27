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КГК определил судьбу "долгостроев" в Могилевской области
Источник материала: Партизан
Перспективы долгостроев в Могилевской области обсудили в Комитете госконтроля, некоторые из них будут сданы уже к осени.
"В Комитете госконтроля Могилевской области проведено расширенное совещание по вопросу наведения порядка с объектами сверхнормативного незавершенного строительства", - говорится в сообщении КГК.
Там отметили,
"Проведенный КГК анализ с рассмотрением ситуации по каждому долгострою показал, что 161 объект целесообразно достроить (с выполнением всего комплекса строительно-монтажных работ), 69 – ввести в эксплуатацию (строительные работы на данных объектах завершены), остальные (53) – продать (или передать безвозмездно), перепрофилировать либо снести", - отметили в комитете.
Определено, что заказчикам объектов, строительная готовность которых составляет более 90% и не требующих больших капитальных вложений даны указания о безусловной их приемке в эксплуатацию до осени текущего года.
По остальным объектам-долгостроям местные органы власти проведут в течение текущей недели перед КГК области защиту с указанием конкретных мер по их достройке или иному использованию.
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Перспективы долгостроев в Могилевской области обсудили в Комитете госконтроля, некоторые из них будут сданы уже к осени.
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