











"В Комитете госконтроля Могилевской области проведено расширенное совещание по вопросу наведения порядка с объектами сверхнормативного незавершенного строительства", - говорится в сообщении КГК.





пишет interfax.by, что по состоянию на 01.07.2021 в Могилевской области в стадии сверхнормативного незавершенного строительства находилось 284 объекта. Там отметили,interfax.by, что по состоянию на 01.07.2021 в Могилевской области в стадии сверхнормативного незавершенного строительства находилось 284 объекта.





"Проведенный КГК анализ с рассмотрением ситуации по каждому долгострою показал, что 161 объект целесообразно достроить (с выполнением всего комплекса строительно-монтажных работ), 69 – ввести в эксплуатацию (строительные работы на данных объектах завершены), остальные (53) – продать (или передать безвозмездно), перепрофилировать либо снести", - отметили в комитете.





Определено, что заказчикам объектов, строительная готовность которых составляет более 90% и не требующих больших капитальных вложений даны указания о безусловной их приемке в эксплуатацию до осени текущего года.





По остальным объектам-долгостроям местные органы власти проведут в течение текущей недели перед КГК области защиту с указанием конкретных мер по их достройке или иному использованию.







