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В Беларуси у летучих мышей выявлены семь новых видов клещей, которые опасны для человека
Источник материала: Партизан
Как пишет International Journal of Acarology, в Беларуси обнаружены 7 новых видов клещей, которые паразитируют на обитающих в стране летучих мышах. По информации специалистов, некоторые из них переносят опасные для здоровья человека инфекции.
Один из таких видов (Carios vespertilionis) вызывает у ученых особенное беспокойство,
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Как пишет International Journal of Acarology, в Беларуси обнаружены 7 новых видов клещей, которые паразитируют на обитающих в стране летучих мышах. По информации специалистов,...
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