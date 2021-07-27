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Олимпийское счастье: австралийский тренер взорвал Сеть реакцией на победу
Источник материала: Партизан
В Интернете набирает популярность видео, на котором тренер австралийской пловчихи Ариарны Титмус радуется победе своей подопечной, сообщает РИА Новости.
Горячий австралиец Дин Боксалл не стал сдерживать эмоции и устроил настоящее шоу на трибуне.
Тренер исполнил нечто невероятное после того,
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В Интернете набирает популярность видео, на котором тренер австралийской пловчихи Ариарны Титмус радуется победе своей подопечной, сообщает РИА Новости.
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