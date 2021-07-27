Транспортный налог: в МНС показали образец извещения и рассказали, как доставляют документ









пишет av.by. Начисления начинаются с месяца, следующего за месяцем, в котором автомобиль был зарегистрирован в ГАИ, и прекращаются с момента снятия его с учёта. Напомним, транспортный налог исчисляется на каждую машину, которая зарегистрирована в ГАИ: если автомобиль состоит на учёте, его надо оплачивать. Налог взимается за календарный год исходя из физических параметров авто и фактического времени владения транспортным средством,av.by. Начисления начинаются с месяца, следующего за месяцем, в котором автомобиль был зарегистрирован в ГАИ, и прекращаются с момента снятия его с учёта.













В 2021 году аванс в размере 29 руб. (1 базовой величины) должны платить все физлица, которые не прошли техосмотр до нового года. Аванс нужно внести не позднее 15 декабря 2021 года. Произвести доплату налога за 2021 год автовладельцы обязаны не позднее 15 ноября 2022 года на основании извещения налогового органа, которое будет вручено каждому автовладельцу не позднее 1 сентября 2022 года (оно либо размещается в личном кабинете на сайте налоговой, либо может быть отправлено по почте или вручено лично). Если налог уплачен несвоевременно, придётся внести штраф (до 10 БВ) и пеню за просрочку.





В начале июня налоговая проинформировала, что в «Личный кабинет плательщика» уже загружены сведения ГАИ о принадлежащих физическим лицам транспортных средствах, выпущенных начиная с 1992 года.





Информация размещена в разделе «Сведения о транспортных средствах», перейдя в который пользователь сможет просмотреть данные о принадлежащих ему транспортных средствах, зарегистрированных в органах ГАИ по состоянию на 1 января 2021 года. В случае если плательщик — физическое лицо обнаружил в своём «Личном кабинете» несоответствие (отсутствие) сведений о транспортных средствах, для уточнения информации необходимо обращаться в регистрационное подразделение ГАИ МВД.





Вход в «Личный кабинет» осуществляется с помощью индивидуального логина и пароля, которые присваивают налоговые органы. За регистрацией в «Личный кабинет» можно обратиться в любую ближайшую налоговую инспекцию, независимо от места проживания или регистрации в качестве плательщика (с собой нужно иметь только паспорт). В ближайшее время в МНС обещают возможность получения логина и пароля дистанционным способом — путём идентификации через межбанковскую систему идентификации (МСИ).



