Жительницу Березовщины вовлекли в «спецоперацию» по поимке виртуальных мошенников, но это был многоходовый «развод»









пишет Вечерний Инцидент произошел еще в конце июня нынешнего года. Жительнице Березовского района позвонила в вайбере неизвестная девушка, которая представилась сотрудницей банка и участливо поинтересовалась, не теряла ли женщина свой паспорт. Причину волнения неизвестная леди пояснила так: кто-то пытается оформить на собеседницу кредит. Когда березовчанка заявила,Вечерний Брест , что паспорт при ней и никаких кредитов она не оформляет, девушка сообщила, что с женщиной свяжутся сотрудники Следственного комитета.





И действительно, вскоре героине позвонил некий мужчина, представившийся следователем по борьбе с финансово-экономическими преступлениями. Он объяснил, что идет спецоперация по поимке мошенников, которые причастны к хищению денежных средств граждан. Возможно, это сотрудники банка.





Чтобы выявить мошенников, березовчанке предложили пойти в отделения двух банков и оформить на себя кредиты. Что она и сделала. После чего перевела наличные деньги первого кредита на расчетный счет, указанный девушкой-«банкиром», а также сбросила ей фото карточки, на которую был зачислен второй кредит.





Дальше звонки из «банка» и «СК» прекратились – об успехе «спецоперации» женщине не сообщили. По кредитам она платить не собиралась, полагая, что их аннулируют правоохранительные органы по завершению своих мероприятий. Но уже в июле из двух банков стали приходить сообщения с требованием платить по счетам. И вот тогда-то доверчивая березовчанка поняла, во что влипла, и обратилась в милицию. Она потеряла около восьми тысяч рублей.





По данному факту Березовским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.