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Микроавтобус сбил пешехода на Партизанском проспекте

27.07.2021 20:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На пр. Партизанском в Минске мужчина попал под колеса «Мерседеса», его госпитализировали.

Микроавтобус сбил пешехода на Партизанском проспекте
Фото: ГАИ

По сообщению столичной ГАИ, вечером 27 июля микроавтобус ехал в направлении улицы Кабушкина и сбил регулируемом пешеходном переходе мужчину 1950 года рождения.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, его госпитализировали.

 
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На пр. Партизанском в Минске мужчина попал под колеса «Мерседеса», его госпитализировали.
 
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