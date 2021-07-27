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Микроавтобус сбил пешехода на Партизанском проспекте
Источник материала: Навiны
На пр. Партизанском в Минске мужчина попал под колеса «Мерседеса», его госпитализировали.
По сообщению столичной ГАИ, вечером 27 июля микроавтобус ехал в направлении улицы Кабушкина и сбил регулируемом пешеходном переходе мужчину 1950 года рождения.
В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, его госпитализировали.
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На пр. Партизанском в Минске мужчина попал под колеса «Мерседеса», его госпитализировали.
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