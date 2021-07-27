«Белсат» не считает законным решение суда о признании телеканала экстремистским, но обжаловать его не будет

Белорусскоязычный спутниковый телеканал «Белсат» не считает законным решение суда о его признании экстремистским (включая страницы в соцсетях), но обжаловать это решение не собирается.





«В ситуации тотального правового дефолта в Беларуси, когда не работают законы, трудно назвать это решение легитимным. Тем более нет смысла его обжаловать», — заявил заместитель директора «Белсата» Алексей Диковицкий.

«На самом деле экстремистами нужно назвать тех, кто тысячами берет в плен своих граждан, бросает в тюрьмы, вынуждает покинуть родину», — сказал представитель канала.

По словам Диковицкого, «Белсат» продолжит информировать свою аудиторию на белорусском языке и без цензуры.