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«Белсат» не считает законным решение суда о признании телеканала экстремистским, но обжаловать его не будет

27.07.2021 20:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусскоязычный спутниковый телеканал «Белсат» не считает законным решение суда о его признании экстремистским (включая страницы в соцсетях), но обжаловать это решение не собирается.

«Белсат» не считает законным решение суда о признании телеканала экстремистским, но обжаловать его не будет

«В ситуации тотального правового дефолта в Беларуси, когда не работают законы, трудно назвать это решение легитимным. Тем более нет смысла его обжаловать», — заявил заместитель директора «Белсата» Алексей Диковицкий.

«На самом деле экстремистами нужно назвать тех, кто тысячами берет в плен своих граждан, бросает в тюрьмы, вынуждает покинуть родину», — сказал представитель канала.

По словам Диковицкого, «Белсат» продолжит информировать свою аудиторию на белорусском языке и без цензуры.

Суд Железнодорожного района Гомеля 27 июля признал экстремистскими материалами «информационный ресурс в глобальной компьютерной сети интернет с названием БЕЛСАТ tv BELSAT». Решение принято на основе заявления восьмого управления ГУБОПиК МВД по Гомельской области. Экстремистскими материалами признаны сайт «Белсата», телеграм-канал, страницы в соцсетях «Фейсбук», «ВКонтакте» и «Инстаграм».

 
Теги: Гомель
 
 
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Белорусскоязычный спутниковый телеканал «Белсат» не считает законным решение суда о его признании экстремистским (включая страницы в соцсетях), но обжаловать это...
 
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