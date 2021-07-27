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Во дворе школы под Барановичами нашли 80 снарядов времен войны

27.07.2021 20:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во дворе школы в агрогородке Русино под Барановичами нашли 80 немецких снарядов времен Второй мировой войны.



Об этом пишет Еврорадио со ссылкой на газету "Наш край". 

Арсенал лежал в нескольких метрах от школьного крыльца. На этой площадке проводились школьные линейки. Снаряды лежили неглубоко — около полуметра.

Опасная находка попалась, когда работники ЖКХ проводили земляные работы. В определенный момент из ковша экскаватора посыпались снаряды. 

Саперы раскопали арсенал. Там было 80 штук 20-миллиметровых снарядов, которые использовались для немецких орудий во время войны.
 
 
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Во дворе школы в агрогородке Русино под Барановичами нашли 80 немецких снарядов времен Второй мировой войны.
 
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